Делегация Украины на переговорах с представителями Российской Федерации в Стамбуле поднимет вопросы перемирия. Соответствующее заявление сделал глава киевского режима Владимир Зеленский, сообщает «Новини LIVE».

«Для нас очень важно безусловное прекращение огня, а также гуманитарные вопросы по возвращению детей. И сделать все для других заключенных, гражданских заключенных и журналистов», — поделился подробностями Зеленский.

До этого сообщалось, что глава киевского режима Владимир Зеленский раскрыл свои ожидания от переговоров в Стамбуле, выразив сомнения относительно их эффективности.

Стала известна странная деталь, касающаяся украинской делегации в Стамбуле

Ранее делегация Российской Федерации покинула отель в Стамбуле и отправилась на место предстоящих переговоров.

Российская делегация подтвердила, что переговоры с Украиной начнутся сегодня в 13:00 по московскому времени. Они пройдут во дворце Чираган в Стамбуле, украинскую делегацию возглавит министр обороны бывшей советской республики Рустем Умеров.