Зеленский дал совет Западу в отношении России

Запад должен показать России, что она не может влиять на Североатлантический альянс в целом и отдельных членов НАТО. Его слова приводит «РБК-Украина».

«Нам нужно развивать точки контакта. Мы должны показать, что у России нет силы влиять на альянс и его членов. Этот принцип должен оставаться неизменным. Евроатлантическая безопасность — это дело евроатлантических стран», — сказал Зеленский.

По его утверждению, Россия «решила пойти против Европы», в связи с чем у Москвы нет места в принятии решений о будущем Запада. Это необходимо продемонстрировать на предстоящем саммите НАТО, считает украинский лидер.

До этого генеральный инспектор вооруженных сил Германии Карстен Бройер призвал НАТО готовиться к вооруженному столкновению с Россией в течение следующих четырех лет. По его словам, НАТО якобы сталкивается с «огромной военной угрозой» со стороны России, какой он не видел за 40 лет службы.