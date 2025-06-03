За счет атаки на российские аэродромы президент Украины Владимир Зеленский втягивает США в конфликт с Россией.

Об этом заявил бывший советник американского лидера Дональда Трампа Стивен Бэннон в эфире телеканала NewsNation.

«Нас втягивают в третью мировую войну, которая затмевает первые две. Украинцы атаковали часть российской ядерной триады», — отметил экс-советник.

Бэннон назвал возмутительным тот факт, что Украина может «совершать атаки вглубь российской территории и втягивать [США] в конфликт с Россией». По его словам, если американская разведка окажется причастной к ударам по аэродромам России, это будет равносильно объявлению войны.

На Западе раскрыли тайный умысел Зеленского

Ранее аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович заявил, что Зеленский хотел спровоцировать Россию на ядерный ответ за счет атаки на ее аэродромы.