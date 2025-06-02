Рамблер проверил, что пишут сегодня зарубежные СМИ, и отобрал самые важные и интересные материалы.

Fox News: четыре человека подписывали приказы за Байдена

Президент США Дональд Трамп предположил, что его предшественник Джо Байден на самом деле не был согласен со многими решениями собственной администрации по безопасности границ, сообщает Fox News. По мнению Трампа, окружение бывшего президента могло воспользоваться ухудшением его когнитивных способностей и подписывать документы автопером Байдена - механическим устройством для тиражирования подписей.

Комментарии Трампа прозвучали во время пресс-конференции в Овальном кабинете. Трамп дал понять, что следователи сосредоточились на том, кто именно уполномочил чиновников Белого дома подписывать важные документы за Байдена с помощью автопера. В начале мая конгрессмены-республиканцы начали расследование, чтобы определить, находился ли Байден в здравом уме, разрешив подписывать документы от его имени. Конгрессмены заявили, что им удалось установить четырех человек, которые «делали так, что подпись Байдена волшебным образом появлялась на бумагах».

Могут ли Россия и США восстановить торговлю?

Сотни иностранных компаний покинули Россию после начала украинского кризиса в 2022 году, включая крупный американский бизнес - Coca-Cola, Nike, Starbucks, ExxonMobil, Ford Motor Co. Однако после более чем трех лет конфликта президент США Дональд Трамп начал намекать на перспективу восстановления торговли между Штатами и Россией в случае мирного урегулирования. Президент РФ Владимир Путин заявил, что иностранные компании могут вернуться при определенных условиях. Как пишет издание The Independent, процесс возвращения западных компаний в Россию «не будет гладким». Если США отменят свои санкции, а ЕС - нет, это станет «головной болью» для любой американской компании, которая хочет вести бизнес и в России, и в Европе, подчеркивается в статье.

Большая часть возможностей заработать деньги в РФ связана с оборонным производством, но маловероятно, что американские компании и российский военно-промышленный комплекс будут работать вместе, заявили опрошенные изданием аналитики. А крупнейшие нефтяные компании России сейчас меньше нуждаются в иностранных партнерах, чем в постсоветскую эпоху. Некоторые компании, включая Renault и Ford, ушли с рынка РФ с соглашениями об обратном выкупе, позволяющими им получить свои доли спустя годы. Однако существует большая неопределенность относительно того, как будут осуществляться эти аукционы обратного выкупа, подчёркнул один из экспертов. В то же время около двух десятков американских компаний все еще ведут бизнес в России, отмечает The Independent.

«У российских дронов появилась новая тактика»

У России появилась новая тактика применения беспилотников - теперь они пикируют с высоты, чтобы избежать огня из стрелкового огня, пишет BI. По данным издания, ВС РФ постоянно меняют маршруты своих беспилотников и запускают их на больших высотах - более двух километров, чтобы затем они могли пикировать прямо на цель.

По данным BI, новая тактика России стала проблемой для украинских сил ПВО, которые развертывают мобильные огневые группы с крупнокалиберными пулеметами, надеясь сбить дроны по ​​мере их приближения. В украинских подразделениях говорят, что беспилотники РФ теперь летают выше и быстрее, и поразить такие цели очень сложно.

«Зеленский затягивает конфликт, чтобы остаться у власти»

Владимир Зеленский не стремится к реальному миру с Москвой - он использует конфликт для консолидации своей власти и избежания ответственности перед избирателями. Как пишет итальянское издание L'AntiDiplomatico, такую точку зрения озвучил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский. По мнению дипломата, Зеленский отказался от серьезных попыток вести переговоры, предпочтя затягивать боевые действия на неопределенный срок.

Полянский отметил, что Зеленский изначально отказывался направлять делегатов на первый раунд переговоров в Стамбуле 16 мая, к проведению которого призвал президент РФ Владимир Путин. Только под давлением США Киев пересмотрел свою позицию, но продолжает относиться к переговорам несерьезно, считает дипломат. Он добавил, что мандат Зеленского формально истек в мае 2024 года, поэтому теперь Зеленский больше всего опасается выборов, которые лишили бы его власти, а также привели бы к разбирательствам по поводу бюджетных расходов и западной помощи. Полянский считает, что Зеленский превратил конфликт в щит, который позволяет ему оставаться у власти.

«Как Россия возродила советский арсенал ракет»

Эскалация украинского кризиса в 2022 году привела к тому, что возможности ударов баллистическими и крылатыми ракетами приобрели центральное значение для военных усилий, пишет американское издание Military Watch Magazine. Российские ракетные комплексы «Искандер-М» приобрели особую известность на фоне своих успехов. В то же время ВС РФ вернули на службу советские баллистические ракетные комплексы ОТР-21 «Точка-У». Система «Точка» использовалась армией СССР в качестве более дальнего аналога ракет «Эльбрус» и «Ока».

Как и «Искандер», «Точка» - это высокомобильная система, использующая твердотопливный композит, что обеспечивает короткое время запуска и возможность быстрого перераспределения для избежания атаки. Необходимость сохранения значительной части арсенала «Искандер-М» для возможного конфликта с НАТО сделала предпочтительным расходование стареющего арсенала «Точка-У», отмечает Military Watch Magazine. Несмотря на свой возраст, система «Точка-У» достаточно продвинута для современной армии: ее возможности по точным ударам считались опережающими в свое время и все еще достаточны, чтобы сделать этот комплекс ценным на передовой.