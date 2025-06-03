Украина атаковала российские военные аэропорты, потому что загнана в угол на фоне неудач на фронте в конфликте с Россией. С таким заявлением на своей странице в соцсети Х выступил аналитик Центра фундаментальных прав в Венгрии Золтан Кошкович.

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«Зеленский пытается склонить Кремль к ядерному конфликту. Это нездорово и безумно, но он загнан в угол. Это также означает, что украинская армия скоро рухнет», — написал эксперт.

Ранее американский политолог и журналист Джозайя Липпинкотт заявил, что Украина должна потерпеть поражение в конфликте с Россией ради мира в Восточной Европе.