Новый президент Польши Кароль Навроцкий настроен против России, поэтому улучшений в отношениях Москвы и Варшавы после смены польского лидера не произойдет. Об этом в разговоре с Рамблером заявил политолог, советник директора Российского института стратегических исследований Дмитрий Буневич.

В Польше на президентских выборах с разрывом чуть больше процента победил кандидат от оппозиционной партии «Право и справедливость» Кароль Навроцкий. Об этом свидетельствуют данные избиркома, опубликованные на официальном сайте после обработки 100 процентов бюллетеней. Несмотря на то, что мэр Варшавы Рафал Тшасковский успел объявить о своей победе на выборах, по данным ЦИК, у него 49, 11%, у Кароля Навроцкого — 50,89%.

Приход Навроцкого к власти в Польше точно не может позитивно отразиться на отношениях Москвы с Варшавой, поскольку он является последовательным польским консерватором с антироссийским настроем. Более того, нужно отметить, что ранее в отношении Навроцкого [в России] было возбуждено уголовное дело, ведь в период своего руководства Институтом национальной памяти именно он инициировал и организовывал снос памятников советским воинам-освободителям, павшим в боях за Польшу в годы Великой Отечественной войны. Так что его отношение к России сугубо негативное, и это важно учитывать. В своей риторике Навроцкий никогда не стеснялся антироссийских выпадов, поэтому никакого улучшения отношений с Польшей я не жду. Дмитрий Буневич Историк, политолог, советник директора Российского института стратегических исследований

Политический курс Навроцкого будет правоконсервативным, евроскептическим и проамериканским, подчеркнул специалист.

«В связи с этим в Польше сохранится определенное двоевластие. Там будет наблюдаться конфликт между правительством во главе с Дональдом Туском, которое поддерживает проевропейский вектор развития страны и ориентируется на Брюссель, а также в значительной степени на Берлин, и президентом Навроцким, который ориентируется на поддержку со стороны американской администрации», - отметил эксперт.

Избранный президент Польши Кароль Навроцкий, возможно, усложнит путь Украины к вступлению в НАТО. Об этом ранее говорилось в материале РИА Новости. Отмечалось, что перед голосованием на президентских выборах Навроцкий подписал документ, который был предложен националистической и евроскептической коалицией «Конфедерация». В этом документе он пообещал не поддерживать закон о вступлении Украины в Североатлантический альянс.