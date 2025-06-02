Президент Украины Владимир Зеленский раскрыл свои ожидания от переговоров в Стамбуле, выразив сомнения относительно их эффективности. Об этом сообщает «РБК-Украина» в своем Telegram-канале.

«Наша команда в Стамбуле. Сегодня утром я разговаривал с министром обороны, они готовятся к встрече. Я не уверен, что Россия будет готова к продуктивным встречам. Но мы всегда должны верить в какие-то решения», — заявил он.

Оценено влияние атаки беспилотников ВСУ на переговоры в Стамбуле

Встреча представителей России и Украины состоится 2 июня в 13:00 (время совпадает с московским). Переговоры пройдут в Стамбуле во дворце Чираган.