Украинская делегация встретилась с европейскими чиновниками перед переговорами

Украинская делегация в Стамбуле готовится ко второму раунду переговоров с российской стороной. Перед началом переговоров делегация проводит встречу с европейскими чиновниками, сообщает AFP со ссылкой на МИД Украины.

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"Украинская делегация проводит встречу с европейскими чиновниками перед переговорами с Россией", - передает агентство.

Детали встречи пока не раскрываются.

Российская делегация прибыла в Турцию накануне вечером. "МК" ведет текстовую трансляцию всех новостей вокруг переговоров в Стамбуле.