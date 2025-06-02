Стармер: Британия начинает готовиться к войне

Британия решила обеспечить готовность своих ВС, чтобы вести боевые действия на фоне роста напряженности в Европе, объявил премьер-министр Соединенного Королевства Кир Стармер.

Телеканал Sky News в ходе прямой трансляции пресс-конференции в Глазго привел такие слова Стармера:

"Мы переходим к готовности к боевым действиям как основной цели наших вооруженных сил".

Британский премьер также заявил, что Лондон никогда не будет сражаться в одиночку, поскольку "политика страны в сфере обороны всегда будет ориентирована в первую очередь на НАТО". А альянс, по его словам, - это "фундаментальный источник стратегической силы" Британии.

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Стармер пообещал внедрять инновации в вооруженные силы "со скоростью военного времени" и пообещал сделать британские войска "в десять раз более смертоносными к 2035 году".