Один из украинских чиновников отметил, что проведение атак по российским аэродромам может повлиять на поддержку со стороны западных стран.

О рисках ухудшения отношений между Киевом и Западом в связи с атаками на российские аэродромы сообщил РИА «Новости» со ссылкой на издание The Economist. В публикации отмечается, что украинские власти осознают возможность негативной реакции партнеров на такие действия.

В частности, украинский чиновник заявил: «Операция сопряжена с риском отвернуть западных партнеров от Киева». В материале подчеркивается, что подобные опасения выражаются на фоне продолжающейся поддержки Украины западными странами в условиях конфликта.

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Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство обороны заявило, что киевский режим совершил атаки с использованием FPV-дронов на аэродромы в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях.

Украинская сторона пытается использовать публичное раскрытие информации о своей спецоперации как сигнал о наличии других схронов БПЛА на территории России.

Эксперты назвали удар по российским стратегическим бомбардировщикам существенным шагом к возможному ядерному противостоянию между Россией и НАТО.