Симоньян: Запад может обвинить Россию в подрыве собственных поездов

Главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян заявила о том, что не удивится, если западные СМИ обвинят Россию в том, что она сама подорвала поезда и убила собственных граждан. Своим мнение она поделилась в Telegram-канале.

Напомним, что в ночь на 1 июня в Выгоничском районе Брянской области произошло обрушение автомобильного моста. Его обломки упали на проходивший под ним пассажирский поезд №86 сообщением Климов - Москва, локомотив и вагоны сошли с рельсов. Семь человек погибли, более 70 пострадали.

Позднее стало известно о подрыве железнодорожного моста в Курской области — в тот момент на нем проходил локомотив грузового состава. Пострадали машинист и два помощника.

Раскрыты новые подробности подрыва моста под Брянском

Вопрос освещения этих событий западной прессой Маргарита Симоньян затронула в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым», отметив, что, например, CNN не видит никаких признаков того, что к произошедшему может иметь отношение Украина.

«Я думаю, западные медиа так и начнут вскорости писать, что мы сами подорвали свои поезда - видимо, для того, чтобы свалить это на Украину. С них станется», - констатировала она.

Следственный комитет России квалифицировал произошедшее с поездами как террористические акты. А глава Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский отметил, что причастным к обрушению железнодорожной инфраструктуры, приведшей к гибели людей, может грозить пожизненное лишение свободы.