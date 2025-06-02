Стало известно, во сколько должны начаться переговоры РФ и Украины в Турции

Начало второго раунда переговоров между делегациями Москвы и Киева в Стамбуле запланировано на 13:00 (совпадает с мск). Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на министерство иностранных дел Турции.

Первый раунд прямых переговоров РФ и Украины в Турции состоялся 16 мая. Глава российской делегации Владимир Мединский заявил, что власти страны в целом остались довольны результатами обсуждения.

Впоследствии в Москве предложили Киеву провести второй раунд переговоров 2 июня. Встреча также должна пройти в Стамбуле. Ожидается, что стороны обменяются своими вариантами меморандума об условиях прекращения огня.

Как писало агентство Reuters, подготовленный Украиной документ предусматривает заморозку боевых действий по текущей линии фронта и полное прекращение огня не менее чем на месяц. Кроме того, Киев предлагает осуществить полный обмен пленными.

В свою очередь, Мединский заявил журналистам, что все комментарии по поводу российского варианта меморандума стоит ожидать в день переговоров — 2 июня. При этом ТАСС со ссылкой на источник сообщило, что руководство РФ не планирует обнародовать текст документа.

Ранее на Украине решили расширить состав делегации на переговорах с РФ.