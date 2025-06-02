Ермак напомнил о «братстве» с Польшей после победы Навроцкого на выборах

RT на русском

Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак вспомнил слова польского государственного деятеля начала XX века Юзефа Пилсудского после победы Кароля Навроцкого на президентских выборах в Польше.

«В страдании за свободу литовец, украинец и поляк становятся братьями», — привёл Ермак слова Пилсудского в своём Telegram-канале.

Как отметил глава офиса Зеленского, Польшу и Украину объединяет общая память.

Ермак назвал слова Пилсудского моральным долгом и призвал Варшаву вместе идти к победе.

Президент Польши будет препятствовать вступлению Украины в НАТО

Ранее Кароль Навроцкий заявил, что «глубоко разочарован» Владимиром Зеленским.

Кандидат от оппозиции «Право и справедливость» официально признан победителем второго тура выборов президента Польши.

промо изображение