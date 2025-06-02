Ермак напомнил о «братстве» с Польшей после победы Навроцкого на выборах
Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак вспомнил слова польского государственного деятеля начала XX века Юзефа Пилсудского после победы Кароля Навроцкого на президентских выборах в Польше.
«В страдании за свободу литовец, украинец и поляк становятся братьями», — привёл Ермак слова Пилсудского в своём Telegram-канале.
Как отметил глава офиса Зеленского, Польшу и Украину объединяет общая память.
Ермак назвал слова Пилсудского моральным долгом и призвал Варшаву вместе идти к победе.
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Ранее Кароль Навроцкий заявил, что «глубоко разочарован» Владимиром Зеленским.
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