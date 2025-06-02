В Турции объяснили выбор места для российско-украинских переговоров

Дворец Чираган в Стамбуле выбран для второго раунда переговоров делегаций России и Украины из-за своей вместимости и желания Турции показать свои достопримечательности. Об этом со ссылкой на турецкий дипломатический источник пишет РИА Новости.

«Тут, во-первых, большая территория, во-вторых, это одна из достопримечательностей Турции. Почему нет?» - отметил он.

По данным издания, вид на Босфорский пролив уже вызвал восхищение у журналистов, которые ждут приезда делегаций. При этом представители Турции подчеркнули, что готовы к встрече и обеспечению безопасности участников переговоров.

Первые с 2022 года прямые переговоры российской и украинской делегаций прошли в Стамбуле в середине мая. Позже президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия готова работать с украинской стороной над меморандумом будущего мирного договора. В МИД РФ назвали датой следующего раунда прямых переговоров 2 июня.

Появилась информация об одном из участников переговоров России и Украины

Российскую делегацию, которая уже прибыла в Стамбул, возглавляет помощник президента РФ Владимир Мединский. В ее состав также вошли замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник ГРУ Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин.

При этом стало известно, что Владимир Зеленский изменил состав украинской делегации. Ее возглавит министр обороны страны Рустем Умеров. И в Стамбул не поедет начальник управления международного и операционного права Центрального юридического управления Генштаба ВСУ Алексей Маловацкий.