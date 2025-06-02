Корреспондент RT Константин Придыбайло рассказал об условиях работы журналистов на переговорах в Стамбуле.

«Организация (работы. — RT)... в этот раз гораздо лучше. Есть зона контроля безопасности, там выдают специальные пресс-карточки, для журналистов которые были аккредитованы», — заявил он.

по его словам, для журналистов организовали навесы, чтобы была возможность спрятаться в тень и попить кофе.

«Не придётся жарится на солнце... больше места, больше простора», — добавил он.

Ранее Придыбайло сообщил, что самолёт российской делегации прибыл в Стамбул. Переговоры могут начаться 2 июня в 13:00 мск.