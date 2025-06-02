Террористический акт в отношении аэродромов России продемонстрировал, что глава киевского режима Владимир Зеленский готов пожертвовать всем, чтобы остаться у власти, заявил на своей странице в социальной сети X (бывшая Twitter) венгерский аналитик Золтан Кошкович.

"Зеленский пойдет на все, чтобы остаться у власти. Его политическое выживание связано с войной", — поделился своей точкой зрения он.

По словам эксперта, Зеленский на самом деле пытается спровоцировать ядерный ответ, которого, по его словам, не произойдет. Терактом в отношении российских аэродромов украинская сторона решила саботировать мирные переговоры, резюмировал Кошкович.

В Британии объяснили атаку Украины на российские аэродромы

1 июня Минобороны РФ сообщило, что Украина совершила террористический акт с применением FPV-дронов в отношении аэродромов в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. По данным российского военного ведомства, все атаки украинской стороны в отношении аэродромов в Ивановской, Рязанской и Амурской областях были отражены. Возгорания, которые произошли в результате атак Киева на аэродромы в Мурманской и Иркутской областях, ликвидированы, жертв среди персонала нет.

Ответственность за атаки на себя взял глава киевского режима Владимир Зеленский.