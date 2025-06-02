Избранный президент Польши Кароль Навроцкий создаст серьезные препятствия для Киева на пути в НАТО, делают вывод аналитики РИА Новости, основываясь на высказываниях политика.

Итак, во втором туре выборов президента в Польше, который состоялся накануне, победил представитель оппозиции Навроцкий, набравший 50,89% голосов избирателей. А перед тем Навроцкий подписал декларацию лидера коалиции националистов и евроскептиков "Конфедерация" Славомиром Ментценем, в которой была строчка: "Не подпишу закон по вопросу вступления Украины в НАТО".

Ранее, еще в январе, в эфире телеканала Polsat Навроцкий заявил, что "не видит Украину ни в одной из структур - ни в Европейском союзе, ни в НАТО", пока "не будут решены столь важные для поляков цивилизационные вопросы": во-первых, вопрос Волынской резни, в частности, эксгумация ее жертв на территории Украины. По мнению Навроцкого, государство, не способное рассчитаться за жестокое преступление против 120 тысяч соседей, не может быть частью международных альянсов.

Позже, уже в апреле 2025 года, Навроцкий и вовсе прямо заявил, что "глубоко разочарован" Владимиром Зеленским. В эфире телеканала Trwam Навроцкий напомнил о том, что Польша после решениям ЕК помогать Украине оказалась в проигрышном положении с точки зрения ведения бизнеса. А "польские фермеры сегодня сталкиваются с неравной конкуренцией со стороны Украины".