США приостановили введение санкций против Ирана

Пресс-секретарь Белого дома США Кэролайн Ливитт уведомила высокопоставленных чиновников Совета национальной безопасности, Минфина и Госдепартамента о приостановке всей работы по введению санкций в отношении Ирана. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источник, близкий к Белому дому.

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По словам собеседника агентства, политика президента США Дональда Трампа по оказанию «максимального давления» на Иран застопорилась. Политик применял эту стратегию во время своего первого президентского срока (с 2017 по 2021 год) и возобновил ее после возвращения в Белый дом в январе.

Заместитель пресс-секретаря Белого дома Анна Келли в разговоре с изданием не опровергла эту информацию и добавила, что обо всех новых решениях по вопросу санкций будет объявлять либо администрация Трампа, либо «соответствующие ведомства».

Вашингтон в последний раз объявлял о расширении санкций против Ирана в середине мая 2025 года, на фоне продолжающихся переговоров о ядерной программе. По данным WSJ, Минфин по меньшей мере три раза откладывал объявление об ужесточении мер.

Ранее в Тегеране заявили, что Иран достиг прогресса в переговорах с США по ядерной программе.