Пушков высказался о будущем Великобритании

Правящие круги Великобритании организовали операцию по переселению народов и по сути решили «заменить» коренное население на мигрантов. Такое мнение высказал в своем Telegram-канале сенатор Алексей Пушков.

Российский политик обратил внимание на то, что в Великобритании на социальные пособия для мигрантов тратится «миллиард фунтов в месяц» и через пять лет эта сумма удвоится, поскольку число приезжих также удвоится.

«Правящие круги Британии и впрямь решили «заменить» коренное население на приезжих, прежде всего из стран третьего мира. Ничего подобного в истории еще не было. Колоссальная операция по переселению народов, которое выдают за стихийное, на деле является делом рук глобализаторов», - заявил Алексей Пушков.

Ранее на местных выборах в Великобритании сенсационную победу одержала партия Reform UK. Ее лидер Найджел Фарадж, известный своим евроскептицизмом и критическим отношением к приему мигрантов, уже заявил о своих планах одержать победу и на парламентских выборах, сформировав в итоге собственное правительство. После прихода к власти Фарадж пообещал учредить должность министра по депортациям и всех нелегалов отправлять на лодках обратно на континент.

Согласно статистическим данным, только в 2024 году более 36,8 тыс. нелегальных мигрантов прибыли в Великобританию на лодках через пролив Ла-Манш, что на четверть больше, чем годом ранее. Рекордный показатель был зафиксирован в 2022 году, когда до Соединенного Королевства добрались свыше 45,7 тыс. мигрантов.