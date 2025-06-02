Трамп репостнул сообщение о том, что Байден "был убит" в 2020 году

Президент США Дональд Трамп репостнул в своей социальной сети Truth Social необоснованное утверждение о том, что его предшественник Джо Байден был казнен в 2020 году и заменен клонами или роботами.

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В оригинальном посте, сделанном анонимным пользователем, который часто распространяет различные диковинные утверждения и теории заговора, говорилось, что Байдена заменили "клоны, двойники" и "роботизированные бездушные безмозглые существа", сообщает NBC News. Трамп опубликовал ссылку на пост для своих почти 10 миллионов подписчиков без добавления какого-либо контекста или объяснения.

В воскресенье Белый дом не ответил на просьбу о комментарии для телеканала, не объяснив, почему Трамп поделился постом и считает ли он, что Байден был казнен в 2020 году. На протяжении многих лет Трамп часто распространял дезинформацию и недоказанные теории заговора. Например, он повторял ложные утверждения о том, что выиграл президентские выборы 2020 года.

Это привело к тому, что некоторые из его сторонников напали на Капитолий 6 января 2021 года в попытке отменить победу Байдена. Также Трамп писал о том, что бывший президент Барак Обама родился не в Соединенных Штатах, а во время кампании 2024 года утверждал, что гаитянские иммигранты "едят домашних животных". Все эти утверждения тем или иным образом были опровергнуты.

Окружение Трампа также распространяет теории заговора, причем некоторые лица из высшего руководства его администрации постоянно распространяют дезинформацию о вакцинах или так называемом "глубинном государстве", тайном правительстве внутри правительства США. Министр здравоохранения и социальных служб Роберт Кеннеди-младший повторил опровергнутое утверждение о том, что вакцина от кори, паротита и краснухи вызывает аутизм, а директор и заместитель директора ФБР распространили утверждения о том, что администрация Байдена и "глубинное государство" использовали Бюро в качестве оружия против Трампа.

В прошлом месяце Байден сообщил, что у него диагностирована метастатическая форма агрессивного типа рака предстательной железы. Раскрытие его диагноза первоначально вызвало поток добрых пожеланий со стороны демократов и республиканцев, но ситуация быстро изменилась, поскольку союзники Трампа заявили, что Байден умышленно скрыл свое тяжелое заболевания с помощью личного врача.

В последние недели Трамп усилил нападки на своего предшественника. Республиканцы в палате представителей тщательно изучили использование Байденом автоподписи для утверждения некоторых законодательных актов и указов, чтобы поставить под сомнение его психическое состояние. По утверждению Трампа, некоторые помилования, подписанные Байденом, не были действительными, потому что они не были подписаны настоящей ручкой. NBC News позже сообщил, что Белый дом десятилетиями использовал автоподписи, а конгресс установил личности четырех сотрудников Белого дома, подписывавших при помощи автопера документы от имени Байдена, установлены.