Пока вы спали: новый президент в Польше и возмущение КНДР из-за доклада по поводу РФ

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ЦИК подтвердил победу Навроцкого во втором туре выборов президента Польши

ЦИК Польши подтвердил победу Кароля Навроцкого во втором туре президентских выборов. Об этом сообщает ТАСС.

За Навроцкого проголосовали 10 606 877 избирателей, что составляет 50,89% голосов, в то время как его соперник Рафал Тшасковский получил 49,11%.

После обработки всех бюллетеней результаты подтвердили его победу на выборах.

Силы ПВО за ночь уничтожили 162 украинских БПЛА над регионами России

Силы противовоздушной обороны России за период с 20:10 1 июня по 02:00 2 июня уничтожили 162 украинских беспилотника над различными регионами страны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.

В числе сбитых беспилотников — 57 над Курской областью, 31 — над Белгородской, 27 — над Липецкой, 16 — над Воронежской, 11 — над Брянской и Рязанской областями, по 6 — над Орловской области, а также по одному беспилотнику над Тамбовской областью и двумя — над Крымом.

В ведомстве отметили, что все попытки воздушных целей были успешно пресечены средствами ПВО.

Трамп хочет завершения украинского конфликта в 2025 году, но Киев против

Директор Центра устойчивого развития Колумбийского университета, профессор Джеффри Сакс, в интервью ТАСС заявил, что президент США Дональд Трамп хочет завершить украинский конфликт к 2025 году.

Он отметил, что Киев в этом не заинтересован. Сакс добавил, что урегулирование возможно уже в этом году.

Он также подчеркнул, что Трамп заинтересован в его достижении. Однако украинское правительство этого не разделяет.

США приостановили ужесточение санкционного давления на Иран

По информации газеты The Wall Street Journal, Белый дом приостановил введение новых санкций против Ирана. Об этом сообщает ТАСС.

Пресс-секретарь Кэролайн Ливитт направила соответствующую директиву в Госдепартамент, Минфин и Совет национальной безопасности.

В результате кампания по оказанию давления на Иран фактически остановилась, хотя основные ограничения остаются в силе.

МИД КНДР раскритиковал доклад о сотрудничестве Москвы и Пхеньяна

Внешнеполитическое ведомство КНДР считает доклад Многосторонней группы мониторинга за соблюдением санкций провокацией и нарушением принципа суверенного равенства государств. Об этом сообщает ТАСС.

В заявлении ЦТАК говорится, что группа не имеет легитимных оснований и ее цель — вмешательство во внутренние дела КНДР и РФ.

Пхеньян подчеркнул, что все 11 стран-членов группы враждебны к ним и что у КНДР есть право принимать ответные меры для защиты своих интересов.