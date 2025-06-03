Журналист Боуз заявил, что Зеленский никого не уважает

Ирландский журналист Чей Боуз заявил, что Владимир Зеленский никого не уважает, включая президента США Дональда Трампа. Об этом он написал в соцсети X.

«У Зеленского ноль уважения к Дональду Трампу или к кому бы то ни было ещё», — заявил журналист.

Таким образом он прокомментировал заявление экс-советника главы Белого дома Майка Флинна о том, что Зеленский оскорбил Трампа после атаки ВСУ по российским аэродромам.

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Ранее Трамп призвал к завершению конфликта на Украине после ударов Киева по российским аэродромам.