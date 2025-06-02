Атака на российские аэродромы может стать для президента Украины Владимира Зеленского последней провокацией.

© Lenta.ru

Об этом предупреждает польская газета Mysl Polska.

«Спецоперация под кодовым названием "Паутина" (...) может стать гвоздем в гроб самого Зеленского — возможно, даже в прямом смысле», — говорится в статье.

Издание также усомнилось в неосведомленности США об атаке. Отмечается, что Киеву вряд ли удалось бы справиться без ведома американской разведки.

При этом авторы материала подчеркивают, что поступок украинских властей может ухудшить их позицию, а не помочь получить преимущества.

Во Франции сделали вывод о Зеленском после атаки на аэродромы РФ

Ранее лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что удары Киева по российским аэродромам говорят о нежелании Зеленского заканчивать конфликт. По его словам, атака была спланирована при поддержке европейских партнеров Украины, которые тоже заинтересованы в продолжении боевых действий.