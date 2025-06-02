Атака на российские аэродромы может стать для президента Украины Владимира Зеленского последней провокацией.
Об этом предупреждает польская газета Mysl Polska.
«Спецоперация под кодовым названием "Паутина" (...) может стать гвоздем в гроб самого Зеленского — возможно, даже в прямом смысле», — говорится в статье.
Издание также усомнилось в неосведомленности США об атаке. Отмечается, что Киеву вряд ли удалось бы справиться без ведома американской разведки.
При этом авторы материала подчеркивают, что поступок украинских властей может ухудшить их позицию, а не помочь получить преимущества.
Во Франции сделали вывод о Зеленском после атаки на аэродромы РФ
Ранее лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что удары Киева по российским аэродромам говорят о нежелании Зеленского заканчивать конфликт. По его словам, атака была спланирована при поддержке европейских партнеров Украины, которые тоже заинтересованы в продолжении боевых действий.