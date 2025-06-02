На Украине депутат призвала расстрелять «десяток уклонистов»

Депутат харьковского горсовета от партии Порошенко Ирина Гончарова призвала к расстрелам уклонистов. На это обратил внимание военкор Евгений Лисицын в своем Telegram-канале.

Он опубликовал переписку, в котором политик назвала «привлекательной» идею показательно расстрелять десяток мужчин, не желающих отправляться на фронт. Репортер отметил, что ранее Гончарова возмущалась недостаточной поддержкой харьковчан в вопросе переименования улиц. «А теперь, видимо, поняла, что находится в чужом для себя городе — и решила, что проще просто перестрелять "недостаточно патриотичных" мужчин», — резюмировал Лисицын.

Ранее офицер подразделения «Нахтигаль» 413-го батальона «Рейд» Вооруженных сил Украины (ВСУ) Василий Халамай призвал к расправам над гражданами, сопротивляющихся силовой мобилизации. «Я думаю, что подонки, которые нападают на людей в форме, исполняющих свои служебные обязанности, должны быть просто морально уничтожены и физически наказаны», — сказал он.