МИД КНДР раскритиковал доклад о сотрудничестве Москвы и Пхеньяна

МИД КНДР считает провокацией и нарушением принципа суверенного равенства государств доклад так называемой Многосторонней группы мониторинга за соблюдением санкций, посвященный сотрудничеству РФ и народной республики. Соответствующее заявление опубликовало Центральное телеграфное агентство Кореи.

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Начальник управления по внешней политике МИД КНДР заявил, что доклад был сфабрикован, а сама группа не имеет легитимных оснований для существования, поскольку ее цель нарушает принципы суверенного равенства государств и невмешательства во внутренние дела. "Мы выражаем серьезную озабоченность в связи с провокациями Запада, пытающегося посягнуть на суверенные права КНДР, <...> и строго предупреждаем о негативных последствиях, которые их безрассудные действия повлекут", - говорится в заявлении. В Пхеньяне указали, что все 11 стран - членов группы "враждебны по отношению к КНДР и РФ". "Никто не наделял США и их послушных союзников полномочиями давать оценку легитимным отношениям между суверенными государствами", - добавили в МИД КНДР.

Дипломат подчеркнул, что военное сотрудничество КНДР и РФ осуществляется в соответствии с договором о всеобъемлющем стратегическом партнерстве и Уставом ООН. "КНДР имеет право принимать действенные ответные меры в защиту своих прав и интересов от наглого нарушения суверенитета и вмешательства членов Многосторонней группы мониторинга санкций во внутренние дела", - заявил сотрудник МИД КНДР. В Пхеньяне выразили уверенность, что "происки враждебных сил не окажут никакого влияния" на взаимодействие между самостоятельными суверенными государствами.

29 мая Многосторонняя группа мониторинга санкций, в которую входят 11 западных государств, включая Республику Корея и США, опубликовала доклад о военном сотрудничестве РФ и КНДР, некоторые аспекты которого якобы нарушали резолюции Совета Безопасности ООН. Ранее за соблюдением санкций следила группа экспертов комитета Совета Безопасности ООН по санкциям в отношении КНДР, ее мандат не был продлен.