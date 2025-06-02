РИА Новости: Турция надеется на подвижки в прекращении огня на Украине
Власти Турции надеются, что будущие переговоры представителей России и Украины в Стамбуле приведут к подвижкам в вопросе прекращения огня.
Об этом РИА Новости сказали в администрации турецкого лидера.
«Турция готова сделать всё от нее зависящее в данном (переговорном — RT.) направлении», — указал представитель Анкары.
Ранее замминистра иностранных дел России Андрей Руденко сказал, что российская сторона надеется на более осязаемые результаты нового раунда переговоров с представителями Украины в Стамбуле.