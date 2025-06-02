Турция надеется на подвижки в прекращении огня на Украине

Власти Турции надеются, что будущие переговоры представителей России и Украины в Стамбуле приведут к подвижкам в вопросе прекращения огня.

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Об этом РИА Новости сказали в администрации турецкого лидера.

«Турция готова сделать всё от нее зависящее в данном (переговорном — RT.) направлении», — указал представитель Анкары.

Ранее замминистра иностранных дел России Андрей Руденко сказал, что российская сторона надеется на более осязаемые результаты нового раунда переговоров с представителями Украины в Стамбуле.