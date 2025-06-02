Латвия запретила въезд для одной категории россиян

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Латвия запретила въезд в страну гражданам России, которые владеют недвижимостью возле стратегических объектов. Об ограничении для этой категории россиян сообщает TV3.

Латвия запретила въезд для одной категории россиян
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Такое решение было принято после проверок, проведенных службой госбезопасности страны. Ведомство проверило россиян, купивших или построивших жилье и коммерческие объекты рядом с важными для безопасности Латвии объектами, и рекомендовало внести этих людей в список нежелательных для въезда в страну.

«В ряде случаев выявлены риски, создаваемые российскими гражданами для нацбезопасности Латвии. Эти граждане включены в так называемый "черный список" или список иностранцев, которым запрещен въезд в Латвию», — указано в сообщении.

Ранее власти Латвии захотели заблокировать все российские Telegram-каналы. Такую меру они объясняют необходимостью борьбы с распространением русского языка на территории республики.

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