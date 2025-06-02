Латвия запретила въезд для одной категории россиян

Латвия запретила въезд в страну гражданам России, которые владеют недвижимостью возле стратегических объектов. Об ограничении для этой категории россиян сообщает TV3.

Такое решение было принято после проверок, проведенных службой госбезопасности страны. Ведомство проверило россиян, купивших или построивших жилье и коммерческие объекты рядом с важными для безопасности Латвии объектами, и рекомендовало внести этих людей в список нежелательных для въезда в страну.

«В ряде случаев выявлены риски, создаваемые российскими гражданами для нацбезопасности Латвии. Эти граждане включены в так называемый "черный список" или список иностранцев, которым запрещен въезд в Латвию», — указано в сообщении.

Ранее власти Латвии захотели заблокировать все российские Telegram-каналы. Такую меру они объясняют необходимостью борьбы с распространением русского языка на территории республики.