Вопрос военного статуса Украины будет ключевой темой на переговорах представителей киевского режима и российской стороны.

Об этом французский экс-посол в Соединённых Штатах Жерар Аро заявил в статье Le Point.

Мединский рассказал о своем настроении перед переговорами с Украиной

«Необходимо найти решение, позволяющее, с одной стороны, избежать того, чтобы разоружение Украины открыло путь к её «вассализации», а с другой — принять требование России о недопуске Украины в НАТО», — полагает дипломат.

Россия рассчитывает, что Украина серьёзно отнесётся к предложениям, которые представители Москвы выдвинут на переговорах в Стамбуле, заявил заместитель главы российского МИД Андрей Руденко.

Руденко сказал, что российская сторона надеется на более осязаемые результаты нового раунда переговоров с представителями Украины в Стамбуле