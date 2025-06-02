Рубио повторил Лаврову призыв Трампа

Госсекретарь США Марко Рубио в разговоре с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым повторил призыв американского президента Дональда Трампа к прямым переговорам между РФ и Украиной для урегулирования конфликта.

"Госсекретарь Рубио повторил призыв президента Трампа к продолжению прямых переговоров между Россией и Украиной для достижения долгосрочного мира", - сказано в заявлении Госдепартамента США.

Как ранее сообщил МИД РФ, Лавров обсудил с Рубио по телефону ситуацию вокруг украинского кризиса, включая планы возобновления прямых российско-украинских переговоров в Стамбуле 2 июня. Кроме того, госсекретарь США "выразил искренние соболезнования в связи с жертвами среди гражданских лиц в результате подрывов железнодорожной инфраструктуры в Брянской и Курской областях 1 июня".