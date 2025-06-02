Стало известно, как охраняется место проведения переговоров в Стамбуле

Территория дворца Чираган в Стамбуле, где должны начаться переговоры делегаций России и Украины, охраняется вооруженным спецназом, сообщает РИА "Новости".

Украинская и российская делегации уже прибыли ко дворцу.

Российскую делегацию возглавляет помощник президента России Владимир Мединский, также в нее вошли заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин, начальник ГУ Генштаба ВС РФ Игорь Костюков и заместитель министра обороны Александр Фомин.