Глава киевского режима Владимир Зеленский пригрозил России новыми терактами.

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Об этом он заявил в понедельник, 2 июня, по итогам консультаций РФ и Украины в Стамбуле.

— Российская делегация, как мне сказали, спокойнее немного вела себя, но наглость, знаете, она уже какая есть, то она такая и есть. Ну, посмотрим, может, надо еще пару каких-то мер, и уже попытаются вести себя, как люди, — цитирует Зеленского CNN.

1 июня Министерство обороны России сообщило о теракте со стороны украинских войск с применением FPV-дронов, которые атаковали аэродромы в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях.

Зеленский назвал представителей российской делегации на переговорах в Стамбуле идиотами

Эксперт в области беспилотной авиации Денис Федутинов отметил, что для теракта в отношении аэродромов в российских регионах киевский режим использовал систему «Паутина».

Ранее Зеленский на фоне массовых атак беспилотников ВСУ заявлял о прямых переговорах о мире. Военный эксперт Виктор Литовкин заявил, что единственный способ прекратить нарушения Украины и их боевые удары — освободить территории.