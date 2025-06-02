Туску предрекли проблемы из-за новоизбранного президента Польши

Победа на выборах президента Польши консервативного политика Кароля Навроцкого может стать проблемой для правительства страны во главе с премьер-министром Дональдом Туском.

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Об этом пишет Politico.

«Победа Навроцкого наносит значительный удар по правительству Туска, которому предстоит иметь дело с еще одним враждебно настроенным президентом, способным наложить вето на ключевые законодательные инициативы», — говорится в материале.

Ранее стало известно, что Навроцкий одержал победу во втором туре выборов президента Польши с 51 процентом голосов. Его соперник, мэр Варшавы Рафал Тшасковский, набрал 49 процентов голосов.