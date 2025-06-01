Власти Китая обвинили главу Пентагона Хегсета в попытке посеять раскол в Азии

Власти Китайской Народной Республики обвинили министра обороны США Пита Хегсета в попытке "посеять раскол" в Азиатско-Тихоокеанском регионе из-за его выступления на оборонной конференции в Сингапуре, где он охарактеризовал Китай как потенциально "неминуемую" угрозу.

В субботу Хегсет сказал, что Китай "готовился к потенциальному использованию военной силы для изменения баланса сил в Индо-Тихоокеанском регионе" и вторжению в Тайвань.

"Нет причин приукрашивать это. Угроза, которую представляет Китай, реальна, и она может быть неминуемой", - сказал министр обороны США в программном выступлении на оборонном форуме "Диалог Шангри-ла", призвав азиатские страны увеличить расходы на оборону, сообщает Guardian.

В воскресенье министерство иностранных дел Китая осудило его слова, которые, по его словам, были "наполнены провокациями и направлены на то, чтобы посеять раскол в Азиатско-Тихоокеанском регионе".

"Хегсет намеренно проигнорировал призыв стран региона к миру и развитию и вместо этого рекламировал менталитет холодной войны для блоковой конфронтации, очернял Китай клеветническими обвинениями и ложно называл Китай "угрозой", - говорится в заявлении.

В МИД КНР выразили решительный протест США и опровергли утверждение Хегсета о том, что Китай пытается стать "гегемонистской державой" в регионе.

"Ни одна страна в мире не заслуживает того, чтобы называться гегемонистской державой, кроме самих США, которые также являются основным фактором, подрывающим мир и стабильность в Азиатско-Тихоокеанском регионе", - заключили в китайском внешнеполитическом ведомстве.

"Диалог Шангри-ла" - это ежегодная конференция, в ходе которой десятки лидеров, министров обороны и военачальников со всего мира в течение трех дней проводят панельные дискуссии и выступления. Но большая часть важных контактов происходит в кулуарах форума, с частными встречами между представителями отдельных стран. В прошлые годы США и Китай часто обменивались колкостями, но иногда проводили важные встречи, в том числе в прошлом году между министром обороны Китая Дун Цзюнем и предшественником Хегсета Ллойдом Остином. Однако в этом году Китай в Сингапур направил небольшую делегацию во главе с вице-президентом университета национальной обороны Народно-освободительной армии Китая контр-адмиралом Ху Гангфэном.