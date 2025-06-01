Конгресс США установил использовавших автоподпись для документов за Байдена

Палата представителей американского конгресса установила четырёх человек, использовавших автоподпись для документов от имени экс-президента США Джо Байдена, когда он находился у власти. Об этом сообщил глава комитета по надзору Джеймс Комер телеканалу Fox News.

«Мы установили четырёх сотрудников (Белого дома. — RT), которые, как мы считаем, брали документы и помещали их на автоподпись, нажимали «пуск» и получали подпись Джо Байдена», — приводит его слова РИА Новости.

Как заметил Комер, конгрессмены собираются установить тех, кто предоставил им полномочия для подписания документов вместо американского лидера.

Также представители конгресса хотят понять, как именно проходил процесс подписания официальных бумаг.

В январе президент США Дональд Трамп аннулировал 78 решений, принятых во время президентства Байдена.