«Байден умер в 2020 году и был заменен клоном»: Трамп поделился странной теорией

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп выступил адептом теории заговора, утверждающей, что его предшественник [Джо Байден] скончался в 2020 году и с тех пор заменен клоном.

Как сообщается, необычная публикация появилась на странице главы Белого дома в соцсети Truth Social.

«Нет никакого #ДжоБайдена - казненного в 2020 году. Клоны #Байдена, двойники и роботизированные бездушные безмозглые существа - вот что вы видите. #Демократы не видят разницы», - утверждалось в посте пользователя под псевдонимом llijh, которым поделился Трамп.

Американский лидер не сопроводил репост комментариями, предоставив подписчикам возможность для обсуждения. Реакция последовала незамедлительно, оценки разошлись.

«Я знал, что Джо Байдена не было во время его президентской гонки. Они поставили Байдена… актера (голубые глаза и карие глаза)», - пишут под публикацией.