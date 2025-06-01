Широкомасштабная атака Киева на российские ввоенные объекты 1 июня произошла незадолго до того, как Владимир Зеленский объявил, что направляет делегацию во главе с министром обороны Рустемом Умеровым на переговоры в Стамбул. При этом Киев якобы уведомил президента СШАП Дональда Трампа об атаках, сообщает Axios со ссылкой на «украинского чиновника».

Анонимный украинский чиновник сообщил изданию, что «операция проводилась службой безопасности страны и планировалась более года». При этом о ней якобы заранее известили администрацию Трампа.

«Украина заранее уведомила администрацию Трампа о нападении, сказал украинский чиновник», — пишет Axios.

По его словам, ударные беспилотники запустили с грузовиков, которые были скрытно размещены вблизи российских авиабаз за тысячи километров от Украины.

В Минобороны РФ пока не комментировали ситуацию. Информация, распространяемая украинскими источниками, может быть намеренным введением в заблуждение.