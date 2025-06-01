В США анонсировали разговор Трампа и Си Цзиньпина

Разговор президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина может состояться на предстоящей неделе. Об ожидании беседы двух лидеров заявил в эфире ABC News директор Национального экономического совета Белого дома Кевин Хассетт.

Хассетт сказал, что разговор лидеров на конкретную дату пока не запланирован, однако есть «ожидания» что это случится в первую неделю лета.

«Мы ждем, что президент Трамп проведет результативное обсуждение торговых переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином на этой неделе», — сказал чиновник.

Он добавил, что обе стороны выразили желание пообщаться.

Накануне Пекин призвал Белый дом прекратить дискриминационные действия и придерживаться договоренностей в сфере торговли, достигнутых в Женеве