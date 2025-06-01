Белый дом сообщил, когда состоится разговор Трампа и Си Цзиньпина

Беседа американского лидера Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина может пройти на ближайшей неделе. Об этом сообщил директор Национального экономического совета Белого дома Кевин Хассетт в эфире телеканала ABC News.

«Мы ожидаем, что президент Трамп проведёт замечательное обсуждение торговых переговоров с председателем Си на этой неделе. Это наши ожидания», — приводит его слова РИА Новости.

Хассетт отметил, что информации о конкретной дате разговора лидеров двух стран нет.

Ранее стало известно, что администрация президента США и власти КНР ведут переговоры об организации телефонной беседы Трампа и Си Цзиньпина для решения торговых разногласий.

Американский лидер выразил уверенность, что проведёт телефонный разговор с Си.