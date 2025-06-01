Зеленский изменил состав делегации на переговорах в Стамбуле

Владимир Зеленский изменил состав украинской делегации на переговорах 2 июня в Стамбуле. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник.

По данным агентства, возглавит украинскую делегацию министр обороны Украины Рустем Умеров.

В ее составе будут три новых члена: Юрий Ковбаса — представитель уполномоченного Верховной рады по правам человека в системе органов сектора безопасности и обороны, Евгений Острянский — заместитель начальника Генштаба ВСУ и Андрей Фомин — начальник отдела международного права, заместитель начальника управления международного и операционного права Центрального юридического управления Генштаба ВСУ.

Вместе с тем, в Стамбул не поедет начальник управления международного и операционного права Центрального юридического управления Генштаба ВСУ Алексей Маловацкий.

Предыдущий раунд переговоров состоялся 16 мая и завершился договоренностями об обмене пленными по формуле 1 000 на 1 000.

Киев представляли Умеров, первый заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица, заместитель председателя Службы безопасности Украины Александр Поклад, первый заместитель председателя Службы внешней разведки Олег Луговской.