Раскрыты подробности мирного предложения Украины, которое она представит на переговорах

Майк Габриелян

Украинские переговорщики на переговорах, запланированных на 2 июня в Стамбуле, представят российской стороне свою дорожную карту для мирного урегулирования. При этом условия Киева не будут отличаться от прежних, сообщает агентство Reuters.

Раскрыты подробности мирного предложения Украины, которое она представит на переговорах
© Office of the President of Ukraine

В агентстве отмечают, что им удалось ознакомиться с копией документа. Условия Зеленского и его окружения практически не изменились.

«Рамочные украинские условия мирного соглашения, изложенные в документе, в значительной степени совпадают с условиями, ранее выдвинутыми Киевом», — пишет Reuters.

Ранее Киев не был согласен с военными ограничениями после заключения мирного соглашения, а также с международным признанием юго-западных российских территорий.

Кроме того, по украинскому плану, текущая линия фронта станет отправной точкой для переговоров о территориях.

Эти условия значительно расходятся с требованиями, которые Россия публично выдвигала в последние несколько недель.

Российская делегация отправилась на переговоры в Стамбуле

Предлагаемая Киевом дорожная карта начинается с полного прекращения огня продолжительностью не менее 30 дней, за которым последует возвращение всех заключенных, удерживаемых каждой стороной, а затем встреча Зеленского и российского лидера Владимира Путина.

Согласно плану, Москва и Киев при участии США и Европы будут вырабатывать условия, на которых возможно «полное прекращение крупнейшего конфликта в Европе со времен Второй мировой войны».

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