Украинские переговорщики на переговорах, запланированных на 2 июня в Стамбуле, представят российской стороне свою дорожную карту для мирного урегулирования. При этом условия Киева не будут отличаться от прежних, сообщает агентство Reuters.

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В агентстве отмечают, что им удалось ознакомиться с копией документа. Условия Зеленского и его окружения практически не изменились.

«Рамочные украинские условия мирного соглашения, изложенные в документе, в значительной степени совпадают с условиями, ранее выдвинутыми Киевом», — пишет Reuters.

Ранее Киев не был согласен с военными ограничениями после заключения мирного соглашения, а также с международным признанием юго-западных российских территорий.

Кроме того, по украинскому плану, текущая линия фронта станет отправной точкой для переговоров о территориях.

Эти условия значительно расходятся с требованиями, которые Россия публично выдвигала в последние несколько недель.

Российская делегация отправилась на переговоры в Стамбуле

Предлагаемая Киевом дорожная карта начинается с полного прекращения огня продолжительностью не менее 30 дней, за которым последует возвращение всех заключенных, удерживаемых каждой стороной, а затем встреча Зеленского и российского лидера Владимира Путина.

Согласно плану, Москва и Киев при участии США и Европы будут вырабатывать условия, на которых возможно «полное прекращение крупнейшего конфликта в Европе со времен Второй мировой войны».