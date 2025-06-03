В Китае прокомментировали информацию о возможном разговоре Си Цзиньпина и Трампа

Китай не располагает информацией о возможном скором телефонном разговоре лидеров Китая и США Си Цзиньпина и Дональда Трампа. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь, передает РИА Новости.

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«У меня нет информации, которую я мог бы предоставить», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

1 июня директор Национального экономического совета Белого дома Кевин Хассетт заявил, что разговор Трампа и Си Цзиньпина, как ожидается, состоится в ближайшую неделю.

До этого CNN сообщало, что США и Китай в настоящее время согласовывают проведение телефонного разговора между лидерами двух стран Дональдом Трампом и Си Цзиньпином для урегулирования торговых разногласий.

Сам Трамп заявил, что после разговора с китайским лидером Си Цзиньпином сможет урегулировать торговые разногласия между странами.