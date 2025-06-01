Стали известны результаты экзитпола на президентских выборах в Польше

Кандидат от правящей Гражданской коалиции, мэр Варшавы Рафал Тшасковский побеждает во втором туре выборов президента Польши. Об этом свидетельствуют результаты экзитпола, распространенные телеканалом TVP Info после закрытия избирательных участков.

Согласно подсчетам социологов, Тшасковский набирает 50,3% голосов. Его соперник Кароль Навроцкий, представляющий крупнейшую оппозиционную партию "Право и справедливость", получает 49,7%.

Государственная избирательная комиссия планирует подвести официальные итоги голосования 2 июня.