Стало известно, где могут пройти переговоры РФ и Украины в Стамбуле

Переговоры РФ и Украины в Стамбуле могут пройти во дворце Чыраган, украинскую делегацию возглавят Зеленский и Умеров. Об этом сообщает издание Turkiye со ссылкой на телеканал TRT.

Turkiye пишет, что мирные переговоры между Россией и Украиной возобновляются в Стамбуле 2 июня. По мнению газеты, они могут стать историческими.

«Судьба войны будет предрешена в Стамбуле: критический пик во дворце Чыраган! Зеленский приезжает в Турцию», — гласит заголовок издания.

Зеленский высказался о переговорах с Россией 2 июня

Турецкие журналисты ссылаются на коллег с телеканала TRT, а те – на дипломатические источники. Согласно информации источников, переговоры пройдут во дворце Чыраган. Украинскую делегацию возглавят министр обороны Рустам Умеров и Владимир Зеленский.

Подтверждения или опровержения этой информации пока нет. Владимир Зеленский заявил в соцсетях, что делегацию возглавит Умеров.

Чыраган — пятизвёздочный отель сети Kempinski. Он находится в воссозданном из руин здании дворца султана Абдул-Азиза на европейском берегу Босфора в Стамбуле. Отель соединён мраморным мостом с дворцово-парковым комплексом Йылдыз.