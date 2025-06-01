Зеленский высказался о переговорах с Россией 2 июня

Владимир Зеленский рассказал в своем Telegram-канале, что украинскую делегацию в Стамбуле возглавит министр обороны Украины Рустем Умеров.

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Украинский лидер отметил, что в ходе совещания заслушал доклады ряда высокопоставленных лиц, определил позиции перед встречей в Стамбуле в понедельник.

«Первое — полное и безусловное прекращение огня. Второе — освобождение пленных. И чтобы установить надежный и длительный мир и гарантировать безопасность — готовить встречу на самом высоком уровне», — уточнил Зеленский.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что состав российской делегации на втором раунде переговоров в Стамбуле будет тем же, что и ранее.

Напомним, что согласно указу главы РФ Владимира Путина, руководителем делегации был назначен помощник президента России Владимир Мединский.

В состав делегации вошли замглавы МИД Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин.

В состав украинской делегации вошли Умеров, первый заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица, заместитель председателя Службы безопасности Украины Александр Поклад, первый заместитель председателя Службы внешней разведки Олег Луговской.