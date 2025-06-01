Зеленский высказался о переговорах с Россией 2 июня
Владимир Зеленский рассказал в своем Telegram-канале, что украинскую делегацию в Стамбуле возглавит министр обороны Украины Рустем Умеров.
Украинский лидер отметил, что в ходе совещания заслушал доклады ряда высокопоставленных лиц, определил позиции перед встречей в Стамбуле в понедельник.
«Первое — полное и безусловное прекращение огня. Второе — освобождение пленных. И чтобы установить надежный и длительный мир и гарантировать безопасность — готовить встречу на самом высоком уровне», — уточнил Зеленский.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что состав российской делегации на втором раунде переговоров в Стамбуле будет тем же, что и ранее.
Напомним, что согласно указу главы РФ Владимира Путина, руководителем делегации был назначен помощник президента России Владимир Мединский.
В состав делегации вошли замглавы МИД Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин.
В состав украинской делегации вошли Умеров, первый заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица, заместитель председателя Службы безопасности Украины Александр Поклад, первый заместитель председателя Службы внешней разведки Олег Луговской.