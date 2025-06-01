Министр обороны Британии сделал шокирующее заявление о границах страны

Лондон за последние пять лет потерял контроль над своими границами из-за неконтролируемых миграционных потоков. Этот факт признал глава британского минобороны Джон Хили, сообщает телеканал Sky News.

Хили отметил, что британская система предоставления убежища находится «в состоянии хаоса», с каждым годом фиксируется рекорд по притоку мигрантов.

«За последние пять лет Британия утратила контроль над своими границами»,— сказал министр.

Цифры британского бюро национальной статистики (ONS) свидетельствуют, что в 2024 году прирост мигрантов составил 431 тысячу человек. Годом ранее в страну прибыло 906 тысяч человек.

При этом британские власти не в силах остановить порток мигрантов. Так. накануне сотни мигрантов пересекли Ла-Манш, стремясь попасть из Франции в Британию. СМИ отмечают, что французская полиция наблюдала за этим и не вмешивалась.