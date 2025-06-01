Ряд европейских политиков хочет милитаризировать Черное море в рамках противостояния России, забыв уроки истории. Об этом заявил британский аналитик Александр Меркурис, передает РИА Новости.

Меркурис уверен, что противники Москвы вынашивают проект «Украина», цель которого в том, чтобы вытеснить Россию из Черного моря.

«Этот план лишь еще раз подтверждает, что европейцы не усвоили уроков из опыта прошлых лет, так как Россия доминирует на Черном море», — сказал аналитик.

Он добавил, что ЕС не сможет полагаться на Турцию, реализуя данный проект, поскольку Анкара не собирается «играть в эти игры» против РФ, опасаясь возможных последствий.

На этой неделе в Кремле заявили, что тема безопасного судоходства в Черном море войдет в договоренности, касающиеся урегулирования украинского кризиса.