На Западе раскрыли планы ЕС по милитаризации Черного моря
Ряд европейских политиков хочет милитаризировать Черное море в рамках противостояния России, забыв уроки истории. Об этом заявил британский аналитик Александр Меркурис, передает РИА Новости.
Меркурис уверен, что противники Москвы вынашивают проект «Украина», цель которого в том, чтобы вытеснить Россию из Черного моря.
«Этот план лишь еще раз подтверждает, что европейцы не усвоили уроков из опыта прошлых лет, так как Россия доминирует на Черном море», — сказал аналитик.
Он добавил, что ЕС не сможет полагаться на Турцию, реализуя данный проект, поскольку Анкара не собирается «играть в эти игры» против РФ, опасаясь возможных последствий.
На этой неделе в Кремле заявили, что тема безопасного судоходства в Черном море войдет в договоренности, касающиеся урегулирования украинского кризиса.