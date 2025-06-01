В Польше начался второй тур президентских выборов

Второй тур президентских выборов начался сегодня в Польше. Избирательные участки открылись в 07:00 по местному времени и закроются в 21:00, сообщает «Спутник».

Во второй тур вышли представитель правящей «Гражданской коалиции» Рафал Тшасковский и кандидат от крупнейшей оппозиционной партии «Право и справедливость» Кароль Навроцкий.

Голосование за рубежом началось 31 мая. По данным польского МИД, за границей проголосует рекордное количество граждан — около 700 тысяч. Это на 200 тысяч больше, чем в первом туре.

Результаты экзит-пола опубликуют сразу после закрытия участков.

Первый тур состоялся две недели назад, в нем участвовали 13 кандидатов. Тшасковский набрал 31,1% голосов, а Навроцкий 29,7%.

Ранее политолог Марков объяснил, победа какого кандидата на польских выборах выгодна России.