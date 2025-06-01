Подрыв моста и крушение пассажирского поезда в Брянской области в ночь на 1 июня указывает на террористическую сущность президента Украины Владимира Зеленского.

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Об этом заявил покинувший Украину депутат Верховной Рады Артем Дмитрук в своем Telegram-канале.

«Это очередной шаг к миру по формуле Зеленского. (...) Безусловно, Зеленский террорист», — высказался политик.

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Дмитрук назвал необходимым принятие мер в отношении Зеленского как террориста после инцидентов с подрывами мостов в Брянской и Курской областях в ночь на 1 июня. Он также призвал облегчить жизнь простых украинцев и избавить их от страданий.

Ранее посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил о серьезных вопросах после подрыва мостов в приграничных регионах. Посол указал на целую серию инцидентов перед вторым раундом переговоров России и Украины.