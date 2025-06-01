Британский принц Гарри решил сменить фамилию

Принц Гарри хочет отказаться от своей королевской фамилии Маунтбеттен-Виндзор и взять фамилию Спенсер, которую носила его покойная мать, принцесса Диана. Родственники со стороны матери убеждают его этого не делать, сообщает Daily Mail.

Согласно источникам, герцог Сассекский рассматривает возможность взять фамилию своей матери, что означает отказ от использования фамилии Маунтбеттен-Виндзор.

Во время поездки в Британию Гарри обсудил этот вопрос со своим дядей Чарльзом Спенсером, который проживает в графстве Нортгемптоншир. Спенсер сказал, что юридические проблемы будет очень сложно преодолеть.

«У них был очень дружеский разговор, и Спенсер посоветовал ему не идти на такой шаг», — сказал друг Гарри.

Британская пресса пишет, что смена фамилии, вероятно, расстроила бы брата и отца Гарри. Подобное желание «подчеркивает значительную отчужденность в семье».

Маунтбеттен-Виндзор — фамилия потомков покойной королевы Елизаветы и принца Филиппа.

В свидетельствах о рождении детей герцога и герцогини Сассекских значатся Арчи Харрисон Маунтбеттен-Виндзор и Лилибет Диана Маунтбеттен-Виндзор.