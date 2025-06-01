Британский принц Гарри решил сменить фамилию

Майк Габриелян

Принц Гарри хочет отказаться от своей королевской фамилии Маунтбеттен-Виндзор и взять фамилию Спенсер, которую носила его покойная мать, принцесса Диана. Родственники со стороны матери убеждают его этого не делать, сообщает Daily Mail.

Британский принц Гарри решил сменить фамилию
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Согласно источникам, герцог Сассекский рассматривает возможность взять фамилию своей матери, что означает отказ от использования фамилии Маунтбеттен-Виндзор.

Во время поездки в Британию Гарри обсудил этот вопрос со своим дядей Чарльзом Спенсером, который проживает в графстве Нортгемптоншир. Спенсер сказал, что юридические проблемы будет очень сложно преодолеть.

«У них был очень дружеский разговор, и Спенсер посоветовал ему не идти на такой шаг», — сказал друг Гарри.

Британская пресса пишет, что смена фамилии, вероятно, расстроила бы брата и отца Гарри. Подобное желание «подчеркивает значительную отчужденность в семье».

Маунтбеттен-Виндзор — фамилия потомков покойной королевы Елизаветы и принца Филиппа.

В свидетельствах о рождении детей герцога и герцогини Сассекских значатся Арчи Харрисон Маунтбеттен-Виндзор и Лилибет Диана Маунтбеттен-Виндзор.

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