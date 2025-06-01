Россия достигнет своих целей, даже если Украина откажется выполнять ее условия на переговорах в Стамбуле, рассказал в эфире YouTube-канала Dialogue Works бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

Эксперт напомнил, что у Москвы есть четкие требования, которые включают признание Крыма и четырех других областей частью РФ, вывод украинских войск и устранение нацистских элементов из правительства Украины.

По его мнению, действующие власти Украины не согласятся на эти условия.

«И тогда русские скажут: «Хорошо, это ваш выбор. Мы продолжим военные действия — и будем продолжать до тех пор, пока не уничтожим их [ВСУ] на поле боя», — отметил Джонсон.

Ранее министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль признал, что украинский конфликт, возможно, завершится переговорами, что «было ясно с самого начала». Глава ведомства выразил надежду, что Украина еще сможет выйти на возможные мирные переговоры, находясь в сильной позиции.

Президент России Владимир Путин ясно обозначил свою позицию Западу относительно завершения конфликта на Украине, заметили, в свою очередь, аналитики Associated Press.

Глава России, уточнили эксперты, отметил, что согласится на урегулирование конфликта только на своих условиях, а СВО продолжится до тех пор, пока они не будут приняты.